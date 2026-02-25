「SOCCER MEDICAL CAMP」はJFAソーシャルバリューパートナーであるニチバン株式会社と公益財団法人日本サッカー協会の共催で2019年にスタートした次世代アスレティックトレーナー育成プロジェクトです。ここでは８月３日からの「SOCCER MEDICAL CAMP 2025」の様子を３回に渡ってレポートします。―♦―♦―SOCCER MEDICAL CAMP2025は、12月６日と７日、連日の講習で最終日を迎えました。４回目となる6日の講義では