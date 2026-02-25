兵庫県警は、警察官の採用試験で全国で初めて「論文試験」の廃止を決めました。兵庫県警の警察官採用試験では、これまで一次試験で教養試験のほか、与えられた題に８００字程度で記述する論文試験が実施されていました。２０２４年度の受験者数は、１４１７人と、ピークだった２００３年度の７分の１以下となっていて、来年度から全国の警察で初めて論文試験を廃止するということです。兵庫県警幹部は…「論文試験が受験の