京都市が市民優先価格のバス運賃案を明らかにしました。京都市の松井市長は２月２５日、市バス運賃について現在の大人２３０円から市民に限って２００円に値下げする一方、観光客など市民以外の乗客の運賃は３５０円から４００円の範囲で値上げする案を明らかにしました。マイナンバーカードとひもづけた交通系ＩＣカードを使うことで、市民運賃が適用されるシステムを想定しているということです。（京都市松井孝治市長