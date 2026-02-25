アメリカのトランプ大統領は24日、一般教書演説を行い、11月の中間選挙を見据えて経済政策などの実績を繰り返しアピールしました。トランプ大統領「わずか1年で我々は、いまだかつて誰も目にしたことのないような変革を成し遂げ、歴史に残る大転換を実現したと誇りと自信を持って言える」トランプ大統領の演説は1時間47分あまり続き、アメリカメディアによりますと、一般教書演説として過去最長となりました。物価高による支持率低