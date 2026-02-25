産業能率大スポーツマネジメント研究所は25日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に関する調査結果を発表し、応援する選手1位は米大リーグ、ドジャースの大谷翔平で61.9％だった。日本代表で部門別のキーマンは投手がドジャースの山本由伸で54.8％、打者は大谷が74.0％でトップ。大谷はリーダーシップ、盛り上げ役でも1位だった。優勝予想のトップは日本で71.2％、2位は米国で20.0％だった。日本国内での独占放送