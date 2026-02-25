大阪府の吉村洋文知事（左）から記念の盾を受け取る横綱大の里＝25日、大阪府庁昨年の春場所を制した横綱大の里が25日、大阪府庁を訪問して記念の盾を吉村洋文知事から受け取った。知事に「去年は春場所からの2場所連続優勝で横綱に昇進された。縁起のいい場所だと思うので、今年もぜひ優勝してほしい」と声をかけられると「横綱になるきっかけになった場所。また優勝できるように頑張る」と応じた。昨年8月に大阪・関西万博の