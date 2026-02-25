「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」（２５日、平和島）山一鉄也（５８）＝福岡・６８期・Ａ２＝は５号艇で出場した２５日の準優１１Ｒで４カドから１着。最内を差し切って優出切符を獲得した。レース後は「本番の進入とか、バックの隊形とか、全部が良かったです」とニッコリ。「伸びだけ見れば上位あるかも」と手応えもつかんでいた。２６日の最終日は強い向かい風の予報だが、「また安定板が付くなら行き足のスムーズさを求