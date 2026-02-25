元お笑いコンビ「カラテカ」の入江慎也氏（48）が25日、自身のインスタグラムを更新。元お笑いコンビ「ジャリズム」のオモロー山下の結婚祝いを開いたことを報告した。入江氏は「ずっとお世話になっているオモロー山下さんの結婚お祝いを宮迫さんと、たまたま同じお店でご飯を食べられていたフジモンの兄貴とさせていただきました」と報告。元お笑いコンビ「雨上がり決死隊」宮迫博之と結婚祝いをしていたところ、偶然にも「