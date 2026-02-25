元ＤｅＮＡヘッドコーチで、２００４年アテネ五輪で日本代表コーチを務めた高木豊氏が２５日までに、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。阪神・石井大智投手が、アキレス腱の断裂で離脱したことによる「穴」について語った。大けがを負った石井に関しては、「アキレス腱を断裂して復活した人はたくさんいるしね」と語り、「まだ選手生命が終わったわけじゃない。しっかりリハビリをやったりだとか、昔のパフォーマンスを出