レーシングドライバーの脇阪寿一さんが2月24日、自身のインスタグラムで愛車の「ランドクルーザー300 GR SPORT」がパンクしたことを報告しました。 【写真を見る】【 脇阪寿一 】愛車の「ランクル300 GR SPORT」 「ぎゃあぁ〜〜何か踏んでパンクした」突然のトラブルにジャッキアップで対応脇阪さんは「ぎゃあぁ〜〜何か踏んでパンクした」とコメントし、突然のトラブルに困惑する様子を投稿。ハッシュタグには「#ランク