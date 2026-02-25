ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２５日、都内の日本外国特派員協会で会見を行った。直前には日本記者クラブで会見を行ったふたり。計１０５分にも及んだが、ひとつひとつの質問に視線を合わせ、お互い言葉を交わしながら丁寧に回答した。一方で「ペアの中で難しい役割なのは男性なのか、女性なのか」という問いを受けると、日本