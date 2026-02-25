Ｊ２ジュビロ磐田は２５日、次節（２８日）のホーム・Ｊ３福島戦に向けて、静岡・磐田市内で公開練習。雨の中、紅白戦などで汗を流した。チームは現在２連敗中。関西大から今季加入したＤＦ吉村瑠晟（りゅうせい、２２）が「サポーターに勝利を届けたい。笑顔になってほしい」と必勝を誓った。左サイドバックの吉村は第２節（１４日）のＪ３岐阜戦、第３節（２１日）のＪ３松本戦と、２試合連続で先発。何度もサイドを攻め上が