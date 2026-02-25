昨季降格し、今季からＪＦＬで戦うアスルクラロ沼津は２５日、三島市役所を表敬訪問した。高島雄大社長、中山雅史クラブ・リレーションズ・オフィサー（ＣＲＯ＝スポンサーやサポーター、行政機関とクラブをつなぐ役職）、Ｊ３松本から完全移籍で加入したＭＦ滝裕太が訪れた。三島市出身の滝は、小学生時代に沼津の下部組織に所属。その後、清水エスパルスユースを経て、清水エスパルスのトップチームに昇格するなど、静岡と縁