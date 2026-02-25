《私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます》2月10日、こうコメントを発表したのは神木隆之介（32）。結婚して充実の私生活を送るなか、仕事も順調そのもの。4月クールのフジテレビ系月9ドラマに出演するという。神木が出演する月9で、主演を務めるのは北村匠海（28）。「北村さんは大人気の若手俳優ながら、テレビドラマでの主演は意外にも少なく’22年の『名探偵ステイ