イメージ 香川県教育委員会は25日、県内の幼稚園・子ども園・小・中・高校15施設が新たにインフルエンザで学級・学年閉鎖すると発表しました。 地域別では高松市６施設、丸亀市３施設、三豊市２校、坂出市・宇多津町・綾川町・琴平町各1校です。また閉鎖中の小学校１校が26日まで延長します。 調査中の１校を除き、すべてB型のウイルスが検出されています。