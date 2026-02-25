ドル売り一服、ドル円再び１５６円台乗せ＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル売りが一服している。ドル円は再び156円台の乗せており、高値を156.09レベルに小幅更新している。ユーロドルやポンドドルは上昇一服。ユーロドルは1.1808レベルまで高値を伸ばしたあと、足元では1.1795付近へと反落。ポンドドルも1.3534レベルに高値更新後、1.3510台へと押し戻されている。 USD/JPY156.02EUR/USD1.1796GBP