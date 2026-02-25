円売り優勢、ドル円とともにクロス円も高値伸ばす＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円売りが優勢。ドル円とともにクロス円も高値を伸ばしている。この日の日銀人事案でハト派もしくはリフレ派とみられる２委員が指名されたことが背景。ドル円は156.15レベル、ユーロ円は184.15レベル、ポンド円は211.06レベルまでそれぞれ本日の高値を伸ばしている。 USD/JPY156.13EUR/JPY184.14GBP/JPY211.01 ※政府は