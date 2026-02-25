アイ・オー・データ機器は25日、テレビ内の録画番組をBD/DVDにダビングできるアプリ「BDレコ(BDRC-APP)」を、マイクロソフトストアで販売開始した。価格は3,278円。 今月発売したPC用BDドライブ「BDレコ BRP-R1」、DVDドライブ「DVDレコ DVRP-R1」に付属していた“ダビング専用アプリ”の単品発売バージョン。 アプリを購入し、別途BD/DVDドライブを用意すれば、テレビで録画した番組をブルーレイ