日本オリンピック委員会と日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会は25日、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックの「TEAM JAPAN応援感謝パレード」を4月25日に東京・日本橋周辺で開催すると発表した。【写真】優しい！三浦璃来のメダルの位置を確認する木原龍一両委員会は、TEAM JAPANを応援した人への感謝の気持ちを込めてパレードを実施するとした。開催日時は午前9時半〜11時。日本橋中央通りの