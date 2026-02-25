競輪の25年優秀選手表彰式典が25日、都内のホテルで三笠宮家の彬子さまが出席され、ファン、関係者ら約400人を集めて盛大に行われた。昨年のG1全てで決勝進出を果たした古性優作（35＝大阪・100期）も優秀選手賞を受賞。「弱いです」などネガティブなコメントが多いことについて競輪評論家の中野浩一氏から聞かれると「ホンマにそう思っているので。ホンマにそう思っている中で結果が出ているだけ」と関西弁で答えた。