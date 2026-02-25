女優の黒澤ゆりか（37）が25日、インスタグラムを更新。第1子となる女児を出産したことを報告した。黒澤は「先日、第一子となる女の子が誕生しました」と、生まれたばかりの愛娘の小さな手を撮した写真を公開。「予定日は、なんと夫と出会った大切な日。そんな偶然にワクワクしながら待っていたのですが、なかなか会えず。翌日に急展開で、陣痛から約4時間のスピード出産でした」と説明した。続けて「無痛分娩でうまくいった事もあ