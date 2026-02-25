JR北海道は、261系5000代多目的特急車両「はまなす」編成の、2026年3月〜6月分の特急列車の運行スケジュールを発表しました。今春は、ゴールデンウィーク期間の特急「北斗」の臨時便や、日本最北の特急「宗谷」「サロベツ」に充当。今回は増1号車のフリースペースを除き全車指定席での運行となるため、事前の座席確保が重要です。一方で、2025年11月に発生した白煙トラブルにより「ラベンダー」編成の稼働が未定となっている現在、