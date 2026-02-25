音楽プロデューサー TAKが、2026年最初のリリースとなる新曲「MTMTM」を配信リリース。あわせてMVも公開された。 （関連：【映像あり】TAK、SNS時代の不安定な自己像を描く新曲「MTMTM」MV） 本楽曲は、ボーカロイド 初音ミクの声を通じて、SNS時代を生きる現代人の不安定な自己像を描いたエレクトロニックポップトラック。前作「孤独サイコ（Psycho Mode）」で描かれた“内面の孤独、執着、