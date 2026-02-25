ＤＮホールディングスがこの日の取引終了後、１９万株の立会外分売を実施すると発表した。一定数量の売却意向があったことに加えて、株式の分布状況の改善や流動性の向上を図るのが目的。分売予定期間は３月５～９日で、分売値段は分売実施日の前日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定。なお、買付申込数量の限度は１人につき１０００株（売買単位１００株）としている。 出所：MINKABU PRESS