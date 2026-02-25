きょう（２５日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１２６２円高の５万８５８３円と大幅続伸。きょうは２月権利付き最終売買日であすからは実質３月相場へと突入する。２６年相場は、もみ合い期間を挟みながらも所々でアクセルを踏み込み快調に水準を切り上げてきたが、きょうは一気に加速した。終値で初の５万８０００円台乗せ、という表現も憚（はばか）られるほどの強さで、実際のところは、あと一吹きで５万９００