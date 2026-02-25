大分県豊後高田市の長崎鼻「菜の花フェスタ」に合わせて、夜間限定の「菜の花ライトアップ」を初開催する。期間は3月14日（土）から4月12日（日）までの金・土・日（計14日間を予定）。 長崎鼻リゾートキャンプ場にある菜の花畑を舞台にしたイベント。昼間の青い海と黄色い菜の花が織りなす絶景とは異なり、夜はライトアップした花畑が見られる。 幻想的な光の演出は“月が照らす、菜の花の夜”をコンセプトに、花畑