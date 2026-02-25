NTTドコモは、5G SAとHPUEに対応し、快適に通信ができるレノボ・ジャパン製の11インチタブレット端末「dtab d-51F」を全ドコモ販売店とドコモオンラインショップで2月26日に発売する。オンラインショップでは2月24日10時から事前予約を受け付けている。●「いつでもカエドキプログラム」対象5G SA対応による高速通信を実現。快適に通信ができるHPUE＝High Power User Equipmentにも対応しており、端末の送信電力を高めることで