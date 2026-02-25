ドジャースのアレックス・ベシア投手が23日（日本時間24日）、マリナーズとのオープン戦にリリーフ登板し、1イニングを無失点に抑えた。昨年10月末に愛娘を亡くし、ワールドシリーズ（WS）直前でチームを離脱した左腕が、久々の実戦マウンドについて振り返った。 ■「こみ上げてくるものがあった」 昨季チーム2位の68試合に登板したベシアは、ポストシーズンでも躍動する