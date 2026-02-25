卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は25日、女子シングルスの2回戦が行われ、世界ランキング10位の早田ひな（日本生命）は同40位の何卓佳（中国）と対戦。ゲームカウント3ー2で勝利して3回戦進出を決めた。 ■変則な球質に苦戦強いられる 早田は1回戦でブルーナ・タカハシ（ブラジル）とのフルゲームを制し初戦突破。この日は張本美和（木下グループ）と組んだ女子ダブルスの試合を終え