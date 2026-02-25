この記事をまとめると ■ランクル300と250の納期は改善されたが70だけは一向に受注が再開されない ■ランクル70は仕向地によって仕様が異なっている ■プレミア化したランクル70の中古車と逆輸入車の価格はそれほど変わらない 海外向けに作ってるなら逆輸入が手っ取り早くない？ 2023年にランドクルーザー250が発表されたタイミングで、およそ8年ぶりに日本市場に再登場することがアナウンスされた、ヘビーデューティ版のランド