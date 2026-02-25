一般教書演説するトランプ米大統領＝24日、ワシントン（ロイター＝共同）24日のトランプ米大統領の一般教書演説は、米大統領の情報をまとめているカリフォルニア大サンタバーバラ校の「米プレジデンシー・プロジェクト」によると1時間47分超を記録した。一般教書演説としては2000年1月のクリントン大統領の1時間28分を超え、記録が残っている1964年以降で最長となった。AP通信は「トランプ氏は常に自分が一番であろうと意識し