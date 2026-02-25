講談社の青い鳥文庫は２４日、小説家の松原秀行さんが、１８日に死去したと発表した。７６歳だった。発表全文は以下。「青い鳥文庫で『パスワード探偵団』シリーズを書いてくださった松原秀行（まつばら・ひでゆき）先生が、２０２６年２月１８日にお亡くなりになりました。たくさんの子どもたちに長いあいだ読まれてきた松原先生の作品は、これからもずっと、みなさんの心の中で生きつづけていくことと思います。松原先