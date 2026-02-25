お笑いコンビ、爆笑問題の田中裕二（61）が24日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の太田光（60）とともに出演。ポテトチップスで一番好きな味を明かした。「コンソメパンチの衝撃があるから、俺なんかは」と切り出した。「それまでは、塩味とのりしおぐらいしかなかった時にコンソメパンチが出た時に1位になっちゃったからね、俺の中で」と力説。太田からは「みんなの事実のように言われ