長男との不仲が伝えられる元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムが、14歳の末っ子ハーパーとスキー旅行を楽しんでいる模様。インスタグラムにて楽しげな様子をシェアし、「子どもたちとの思い出作りは大切」と綴った。【写真】サングラスを外した姿もかわいいベッカム家の末っ子ハーパーイギリスでは学校がハーフタームと呼ばれる休暇期間に入った今週、デヴィッドがインスタグラムを更新し、愛娘ハーパーとスキー＆スノボを