MF谷川萌々子がオンライン取材に応じた来年の女子ワールドカップ（W杯）の予選を兼ねた、女子アジアカップに参加するなでしこジャパンは、開催地オーストラリアに入り準備をスタートしている。3月4日の初戦まであと1週間となり、MF谷川萌々子は「小さいころからの夢の舞台」と本大会への思いを話した。すでに2024年パリ五輪に出場してブラジル戦での鮮やかなゴールでチームを救ったことも記憶に新しい谷川だが、前回の23年女子