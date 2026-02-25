日本外国特派員協会で会見ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が25日、日本外国特派員協会で会見を行った。会見場は2人の言葉に度々笑いが起き、明るいムードに包まれた。ミラノでは団体戦のSP、フリーでともに世界歴代3位となるハイスコアを叩き出し、日本の銀メダルに貢献。その後の個人戦ではSPのリフトでミスが出て