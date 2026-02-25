◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月２５日、栗東トレセン福島記念２着のエコロヴァルツ（牡５歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ブラックタイド）は坂路を単走。終始リズム良く、余裕を感じさせる軽快な脚取りで５５秒９―１２秒８。牧浦調教師は「輸送もあるので体調を整える程度。今回はリフレッシュした効果で硬さも抜けてきました」とうなずいた。１週前はＣＷコースでラスト１