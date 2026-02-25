Ｊ１・ＦＣ東京は、２７年から、なでしこリーグ１部所属のスフィーダ世田谷ＦＣと統合することに基本合意したことを２５日、発表した。この日、両クラブが都内で会見を行った。スフィーダ世田谷ＦＣは、２７年シーズンより「ＦＣ東京スフィーダ」に改称して活動する。＊＊＊ＦＣ東京・川岸滋也社長は会見で「ＦＣ東京は女子サッカーへの取り組みがなかなか進んでいないことに課題感を持っていました。ここに対