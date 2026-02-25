4.11に那須川天心の前座戦ボクシングの帝拳ジムが25日、都内で会見を開き、4月11日に東京両国国技館で行われる対戦カードを発表した。メインでは、WBC世界バンタム級2位・那須川天心（帝拳）が同級1位の元2階級制覇王者ファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）と同級挑戦者決定戦を行う。前座ではWBC世界スーパーフライ級1位・坪井智也（帝拳）が同級9位ペドロ・ゲバラ（メキシコ）と激突。WBCフライ級2位高見亨介（帝