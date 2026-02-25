WBC世界バンタム級挑戦者決定戦ボクシングのWBC世界バンタム級2位の那須川天心（帝拳）が25日、都内で会見し、4月11日に両国国技館で、同級挑戦者決定戦に臨むと発表した。同級1位の元2階級制覇王者ファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）と対戦する。初黒星から約5か月。芽生えた「怒り」と「覚悟」を胸に難敵と戦う。戦績は27歳の那須川が7勝（2KO）1敗、35歳のエストラーダが45勝（28KO）4敗。那須川は上下白のス