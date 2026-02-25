岡崎で進む事業承継の新しい動きを知る場として、2026年2月26日に「アトツギ×スタートアップ」共創イベントが開かれます。会場は図書館交流プラザ りぶら1Fホールで、後継者とスタートアップの実践事例を同じ場で聞ける構成です。地域のものづくり企業が次の成長を描くための接点になる2時間！ オカビズ「イノベーションの扉を開けモノづくりとテクノロジーの交差点」 開催日：2026年2月26日（木）開