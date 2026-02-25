2026年2月24日、建設・工場・介護の現場向けに「ベストリハバンドPro 現場DXソリューション」の提供が開始。2024年の労働安全衛生規則改正と2025年の建設業働き方改革関連法の完全適用を受け、体調管理の記録体制づくりが急務になっています。今回の共同開発は、熱中症リスクを予兆段階で把握し、現場判断をデータで説明しやすくする構成です。 テクサー「ベストリハバンドPro 現場DXソリューション」 提供開始日