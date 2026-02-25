サッカーの元イングランド代表デビッド・ベッカムが、フランス・アルプスでの家族旅行中に負傷したスキーヤーを助け、その行動が称賛されている。ベッカムは高級リゾートとして知られるフランスのクールシュヴェルで、友人2人と滑走していた英国人女性が転倒し、頭を打った場面を目撃。すぐに駆け寄り、介抱したという。 【写真】ティーンとは思えない娘のハーパー母ヴィク