早明浦ダム2月25日午後4時ごろ【水資源機構 提供】 24日(火)から25日(水)にかけてまとまった雨が降りました。岡山・香川全域では13日ぶりの雨です。 早明浦ダムの貯水率は25日午後3時現在、39.9％です。24日の夕方から25日にかけて雨が降り、24日の同じ時間より約1ポイント上がりましたが、平年と比べて約40ポイント低くなっています。（平年79.1％） 26日は朝まで雲が広がりそうですが、日中は晴れそうです。その後、