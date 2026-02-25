記録的な水不足となっている太平洋側も今日25日は恵みの雨となりました。東京都心では雨量が117日ぶりに30ミリ以上となりました。この先も天気は短い周期で変わり、3月2日(月)から3日(火)も太平洋側でまとまった雨となるでしょう。ただ、3月は西日本の太平洋側では降水量が平年並みか少なく、引き続き水の管理に注意が必要です。梅雨になると大雨となる恐れもあります。記録的な水不足となっている太平洋側もたびたび雨この冬は太