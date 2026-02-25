煮物の味をやさしい甘みでまとめたい日に合わせやすい新商品が登場します。宮島醤油の「あまうま九州仕込みしょうゆ」は、九州らしい甘口のニュアンスを日常使いしやすく整えた一本です。煮魚や筑前煮だけでなく、刺身や卵かけご飯まで使い道が広い点も注目されています。 宮島醤油「あまうま九州仕込みしょうゆ」 発売日：2026年3月1日希望小売価格：432円（税込）内容量：740ml賞味期間：1年6ヶ月販