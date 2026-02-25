国会では24日から各党の代表質問が始まり論戦がスタートしています。こうした中、高市首相が衆院選で当選した自民党の議員全員にカタログギフトを配っていたことも判明し、野党側が追及しています。“巨大与党”の誕生で、勢力図が一変した永田町。24日から国会で代表質問が始まりました。トップを切ったのは議席数を大きく減らした中道改革連合の小川代表です。（中道小川 代表）「国民生活の底上げのため暮らしを支えて