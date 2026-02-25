マンション価格は上がり続けるのかという疑問に対して、前提が変わったときの価格変動を数字で確認できる解説コラムが公開されました。今回のテーマは、家を持つときに見落としやすい「金利」と「将来売却価格」のリスクです。感覚ではなくDCFの試算で比較できるため、購入判断の軸を整えたいタイミングに役立つ内容です。 PropTech-Lab「教えて清水先生！！住まいの相談室 第2回」 公開日：2026年2月