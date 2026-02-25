写真販売プラットフォームを展開するハッピースマイルが、公式YouTube「半袖チャンネル」を開設しました。新チャンネルは、代表の判断や現場での対話をドキュメンタリー形式で追う発信企画です。経営の舞台裏を整った言葉だけでなく肉声で届ける構成で、企業の価値観を映像で可視化する取り組みになっています。 ハッピースマイル「半袖チャンネル公式ドキュメンタリーYouTube」 開設日：2026年2月24