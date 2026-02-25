ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」は25日に予選2日目が行われた。遠藤エミ（38＝滋賀）は2日目6Rで4コースから鮮やかに差し切ると、後半12Rはインから圧巻の逃げ切りを披露。2日目はタイムが出にくい気象条件だったが、初日の最速タイムに並ぶ1分45秒8を計時してみせた。「気持ち良く逃げられました。前検、初日は出足が良くて伸びが欲しい感じだったけど2日目は前半もバックで伸びたし、